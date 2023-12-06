ألمانيا تشترط الاعتراف بإسرائيل كشرط لمنح الجنسية!

حددت ولاية ساكسونيا شرطًا أساسيًا للحصول على الجنسية الألمانية، وهو الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى ضرورة التحقق من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية.

وأشارت الولاية الألمانية إلى أن المتقدمين يجب أن يوقعوا خطيًا على هذه الشروط وفقًا لمرسوم أرسلته وزارة الداخلية في نهاية نوفمبر.

نص المرسوم، الذي تم الاطلاع عليه من قبل وكالة الأنباء الألمانية، يشدد على ضرورة اعتبار الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود “مصلحة وطنية لألمانيا”.

كما يتطلب الحصول على الجنسية الألمانية الالتزام بحق إسرائيل في الوجود، ويشدد على ضرورة التحقق من عدم وجود مواقف معادية للسامية خلال عملية التجنيس.

وينص المرسوم على أن المتقدمين يجب أن يؤكدوا كتابيًا قبل التجنيس اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود، ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل.

وفي حالة عدم التوقيع على هذه البيانات، يتم رفض طلب الحصول على الجنسية، ويتم توثيق ذلك في ملف المتقدم.



سكاي نيوز عربية