السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا

أوصت المملكة العربية السعودية مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية من بينها سوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها ، وفقاً لهيئة الصحة العامة السعودية (وقاية).

وحسب ما نقلت عدة وكالات للأنباء فقد وضعت الهيئة قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات “تقييم أصفر”، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب “الأمراض المعدية المنتشرة داخلها” و”نظراً لمستوى الخدمات الصحية” فيها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الكوليرا وحمى القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق”، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض “متكررة الرصد” بالبلاد ، وأوضحت القائمة، أن سوريا تشهد “انتشار الكوليرا”، إضافة إلى رصد متكرر لفيروس كورونا.

وفي “المستوى الأحمر” الأكثر خطورة، وضعت الهيئة دولة واحدة هي زيمبابوي، والتي تعرف انتشارا لأمراض “الكوليرا وحمى الضنك”، إضافة إلى رصد متكرر لحالات الإصابة بأمراض الحمى الصفراء وحمى القرع وحمى الوادي المتصدع وكورونا.

