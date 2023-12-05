اللاذقية: مروج يشهر قنبلة على دورية للأمن حاولت إيقافه

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على شخص مذاع البحث عنه بجرم مخدرات في اللاذقية، وفي التفاصيل تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من إلقاء القبض على شخص مذاع البحث عنه بجـ.رم مخدرات يدعى (محمد . م)، وأثناء إلقاء القبض عليه حاول ممانعة الدورية وإشهار قنـ.بلة فتمت السيطرة عليه ومصادرة القنـ.بلة مع كف من مادة الحشيش المخـ.در كان بحوزته.

وحسب الوزارة فبتدقيق وضعه عثر بحقه على إذاعتي بحث ومذكرة توقيف بجـ.رائم الاتجار والترويج بالمخدرات والسرقة ، وبتحري منزله عثر فيه على (كفين ونصف من مادة الحشيش المخدر ــ سبعة ظروف ملفوفة من السلفان ضمنها كمية من مادة الكريستال المخـ.درة – علب دوائية مخـ.درة متنوعة -مبلغ مئة دولار أمريكي مزور – مبلغ مالي قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ليرة سورية – مذخر بندقية حربية ضمنه سبعة وعشرون طلـ.قة -دفتر ورق لف سجائر يستخدم للتعاطي) ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تعاطي مادة الكريستال المخدرة وترويج مادتي الحشيش والحبوب المخـ.درة وشرائها من أشخاص متوارين.

الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المتوارين وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.