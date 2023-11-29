يوم الجمعة جوجل سيحذف الحسابات المهملة منذ عامين

أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ هذا الأسبوع بحذف حسابات "Gmail" غير النشطة، في خطوة تهدف لتقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية للاختراق لأنها غالبا ما تخضع لفحوصات أمنية أقل.

وقالت "جوجل" إنه وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءاً من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار إلى الهاتف.

وأكدت "جوجل" أنه اعتبارا من يوم الجمعة 1 كانون الأول القادم قد يتم حذف الحسابات، إضافة إلى محتواها وبياناتها، في حال لم تستخدم خلال فترة عامين، مشيرة إلى أنها سترسل إشعارات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ في حال وجوده، قبل حذف الحساب.

ويذكر أن نائب رئيس إدارة منتجات جوجل روث كريشيلي قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن التغيير ضروري لحماية المستخدمين من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات، وإن الشركة تعمل على إيجاد طرق لزيادة حماية بيانات المستخدمين.