كيوساكي: الولايات المتحدة ستصبح أفقر دولة في العالم

توقع الرجل الأعمال والمؤلف الأميركي الشهير، روبرت كيوساكي، في مقابلة حديثة ببرنامج “فايننس مع شاران”، أن تشهد الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في مستوى الثراء، وذلك ابتداءً من الوقت الحالي.

خلال زيارته للهند لحضور قمة النمو في سبتمبر 2023، قام كيوساكي، المعروف بكتابه “الأب الغني والأب الفقير”، بجولة في أحياء فقيرة في مومباي، حيث شدد على تفاقم مشكلة الفقر في الولايات المتحدة، وأشار إلى انتشار الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء البلاد.

في اللقاء الذي استمر لمدة ساعة، تناول كيوساكي مجموعة من المواضيع، بما في ذلك استثماراته الثلاث المفضلة.

اعتبر الدولار الأميركي بمثابة “ورق حمام” ووصفه بأنه مزيف، معبرًا عن رأيه في الذهب كمال لله وبيتكوين كـ “أموال الناس”، بينما انتقد الدولار النقدي باعتباره نقودًا مزيفة تعتمد على الاقتراض.

فيما يتعلق بالاستثمارات، شجع كيوساكي على الاستثمار في الأصول المادية مثل الذهب والفضة، وأوصى بشراء سبائك الذهب والفضة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العقارات.

كما أشار إلى الخيارات المتاحة للمستثمرين للاستثمار في العقارات من خلال صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف كيوساكي عن امتلاكه لحوالي 60 عملة بيتكوين، لكنه حذر من التداول الكثيف في العملات المشفرة، معتبرًا ذلك تلاعبًا مع الحكومة الفيدرالية.

أخذ في اعتباره أيضًا أهمية الاستثمار في النفط، الذي وصفه بـ “شريان الحياة للحضارات”.

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