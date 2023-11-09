في دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ وإنتر ميلان وريال مدريد إلى دور الـ16

حجز بايرن ميونخ تذكرة العبور لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على غلطة سراي التركي "2-1"، خلال مباراة الفريقين على ملعب "أليانز أرينا".



حافظت نتيجة المباراة على سلبيتها حتى الدقيقة 80، عندما سجل للبايرن هاري كين هدفين في الدقيقتين 80 و86، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



صدارة المجموعة



فيما سجل هدف غلطة سراي الوحيد، اللاعب سيدريك باكامبو في الدقيقة 93.



بهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويحتل غلطة سراي المركز الثاني بـ4 نقاط.



هزيمة قاسية



لحساب المجموعة ذاتها، تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية من كوبنهاغن الدنماركي "3-4"، خلال مباراة الفريقين على ملعب "باركن ستاديون"، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.



افتتح راسموس هويلوند التسجيل مبكراً لليونايتد في الدقيقة 3، ثم عزز اللاعب تقدم فريقه بالهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 28.



وقلص محمد اليونسي النتيجة، وأحرز الهدف الأول لكوبنهاغن في الدقيقة 45، واحتسب الحكم 13 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول.



وقبيل نهاية الوقت الإضافي، أدرك ديوجو جونسالفيس التعادل لكوبنهاغن من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة "2-2".



تذيل ترتيب المجموعة



في الشوط الثاني، تمكن برونو فرنانديز من تسجيل الهدف الثالث ل"الشياطين الحمر"، في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وعاد لوكاس ليراجير ليدرك التعادل للفريق الدنماركي في الدقيقة 83، قبل أن يقلب روني باردجي النتيجة، ويحرز الهدف الرابع لكوبنهاغن في الدقيقة 87.



وصعد كوبنهاغن إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى ب4 نقاط، متساوياً مع غلطة سراي في المركز الثالث، بينما يقبع مانشستر يونايتد في القاع برصيد 3 نقاط.



تأهل إنتر ميلان



في غضون ذلك، ساعد هدف لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء متأخرة، نادي إنتر ميلان على حجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفاز الإنتر "1-0" على مستضيفه سالزبورغ، ليحطم آمال بطل النمسا في التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل مباراتين على النهاية.



وضمن البديل مارتينيز الفوز لإنتر من ركلة جزاء، قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، بعد حصول تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد.



ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط، متساوياً مع ريال سوسيداد المتصدر؛ الذي حقق فوزاً مريحاً "3-1" على بنفيكا في المباراة الأخرى بالمجموعة.



ويحتل سالزبورغ؛ الذي كان سيحافظ على فرصه قائمة في التأهل لدور 16 لو تعادل، المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يتذيل بنفيكا الترتيب بلا نقاط.



تأهل ريال مدريد



في السياق ذاته، تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل مباراتين متبقيتين على نهاية دور المجموعات، بعد فوزه "3-0" على سبورتنغ براغا البرتغالي.



وتصدر "الميرنغي" المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، ويمكن أن يضمن صدارة المجموعة إذا حصل على نقطة على أرضه في المباراة المقبلة أمام نابولي.



ويحتل بطل إيطاليا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن براغا الذي يملك ثلاث نقاط.



ويقبع أونيون برلين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله "1-1" مع نابولي.



فوز آرسنال



إلى ذلك، عاد آرسنال للانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في كأس رابطة الأندية الإنكليزية والدوري الإنكليزي الممتاز،

وفاز بهدفين نظيفين على ضيفه إشبيلية.



واقترب "الغانرز" بشدة من بلوغ مراحل خروج المغلوب، بهدفي لياندرو تروسار وبوكايو ساكا، ليؤمن صدارته للمجموعة الثانية.



وأصيب إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بخيبة أمل كبيرة، ولم يسدد مطلقاً بين القائمين والعارضة، لتتقلص آماله في التقدم لدور الستة عشر.



وعزز آرسنال صدارته للمجموعة بتسع نقاط من أربع مباريات، وكاد أن يتقدم للدور التالي في حالة فوز لانس على أيندهوفن، لكن الفريق الفرنسي تعرض للخسارة "1-0".



ولدى لانس وأيندهوفن خمس نقاط، بينما يتذيل إشبيلية المجموعة وله نقطتين.