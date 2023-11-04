بسبب دعم القضية الفلسطينية.. ماينز يفسخ عقد الغازي وإدارة سيلتك تعاقب جماهيرها

أعلن نادي ماينز الألماني فسخ تعاقده مع اللاعب أنور الغازي رسمياً، بسبب منشورات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهر فيها دعمه للقضية الفلسطينية.



وأصدر ماينز بياناً عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن نهاية مشوار اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية، مع الفريق الألماني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



إنهاء التعاقد



قال النادي الألماني: "ماينز ينهي علاقته التعاقدية مع الغازي، وبهذا الإجراء يكون النادي قد تفاعل مع تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف: "تم إنهاء عقد أنور الغازي بأثر فوري، رداً على تصريحات اللاعب ومنشوراته".



وقرر ماينز إبعاد اللاعب صاحب الـ 28 عاماً عن التدريبات، قبل أن يوافق على عودته، مشيراً إلى اعتذاره عن دعم القضية الفلسطينية بعد حذف منشوره.



نفي الاعتذار



لاحقاً، نفى اللاعب تقديم اعتذار لإدارة ماينز، قائلاً: "لست آسفاً، وليس لدي أي ندم على موقفي".



وأكمل: "لا أنأى بنفسي عما قلته، وأنا أقف اليوم وحتى آخر نفس في حياتي إلى جانب الإنسانية والمظلومين".



تجدد التوتر



تسبب نفي اللاعب في تجديد التوتر بين الطرفين، ليقرر النادي الألماني فسخ التعاقد رسمياً، أمس الجمعة.



ورداً على إعلان النادي فسخ عقده، كتب الغازي: "خسارة مصدر رزقي لا شيء، عندما يقارن بالجحيم الذي يتعرض له الأبرياء والضعفاء في غزة".



وانضم الغازي لصفوف فريق ماينز في الصيف الماضي، وخاض 3 مباريات فقط، لم يسجل خلالها أي هدف، بينما صنع هدفاً واحداً.



ولعب اللاعب الهولندي من أصول مغربية قبل ذلك، مع أندية: أياكس الهولندي، وليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين.



تصرف مخجل



في السياق ذاته، اتهمت مجموعة من مشجعي نادي سيلتك الأسكتلندي، إدارة النادي، بالتصرف بشكل مخجل.



وجاء ذلك، بسبب محاولة فرض الإدارة، الرقابة على التضامن الفلسطيني من الجماهير، ومعاقبتها.



سحب التذاكر الموسمية



تم سحب التذاكر الموسمية من المشجعين التابعين لمجموعة "اللواء الأخضر"، وهم مجموعة من مشجعي سيلتك، الذين أظهروا دعمهم لفلسطين.



وظهر تضامن جماهير سلتيك بشكل خاص، خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.



تصعيد خطير



وصف نادي سيلتك تصرف جماهير "اللواء الأخضر"، بأنه تصعيد خطير في السلوك غير المقبول.



ويأتي ذلك، بعد أن تحدى "اللواء الأخضر" مناشدات إدارة سيلتك، بعدم رفع الأعلام الفلسطينية في المباريات.



تضامن صارخ



قال "اللواء الأخضر": "إن سلسلة الاتهامات الواهية، قد استخدمت لمعاقبة أعضائه بشكل غير عادل".



وتابع: "لا يمكن إنكار أن العقوبات المفروضة على المنتمين إلى (اللواء الأخضر)، جاءت نتيجة تضامن الجماعة الصارخ مع فلسطين".



حظر جماعي



جاء في بيان للمجموعة: "من الواضح أن العقوبات المطبقة، وأبرزها الحظر الجماعي، غير عادلة".



وأضافت: "إننا ننفي بشكل قاطع الادعاءات الشريرة والتشهيرية، المتعلقة بالاقتحام والترهيب والتهديد والسلوك المسيء تجاه الموظفين".



ويحتل "اللواء الأخضر" جزءاً من المدرج الشمالي في استاد "سلتيك بارك"، وينظم عادة لوحة "تيفو" بشكل فني، للفريق، خلال المباريات الكبيرة.