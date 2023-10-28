القناة 13 العبرية: الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب

أفاد موقع "واينت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وشنت الطائرات الإسرائيلية الجمعة هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.