التعليم العالي ترفع قيمة الرسوم الدراسية

رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسوم الدراسية، من خلال قرارات صدرت عن مجلس التعليم العالي، تشمل الطلبة المستجدين، بمن في ذلك الطلبة المسجّلون وفق المفاضلة الجامعية، باستثناء نظام التعليم المفتوح، لتلحق بذلك بركب الارتفاعات الحاصلة في مستلزمات العملية التعليمية والتدريسية.



وحدد رسم تسجيل طلاب درجة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا للسوريين ومن في حكمهم بـ8 آلاف ليرة، بموجب القرار الصادر، يسدد عند إعادة الطالب بعد الاستنفاد ولمرة واحدة، وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة.



ومبلغ 2800 دولار رسم تسجيل من طلاب درجة الإجازة للعرب والأجانب، و 4 آلاف ليرة رسم سنوي يستوفى من جميع الطلاب المسجلين في الجامعة، و 28 ألف ليرة رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه الطالب السوري ومن في حكمه عند التسجيل في سنته النهائية، أما الطلاب العرب أو الأجانب فيدفعون 2400 دولار رسم الشهادة.



كما حدد القرار رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي لكل مقرر بـ12 ألف ليرة، ورسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر بـ16 ألف ليرة، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة بـ24 ألف ليرة، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثانية بـ60 ألف ليرة، وللمرة الثالثة بـ200 ألف ليرة.



ورفع القرار رسم الاعتراض على النتيجة الامتحانية لكل مقرر إلى 8 آلاف ليرة، على أن يعاد الرسم إلى الطالب إذا ثبتت صحة الاعتراض، و 12 ألف ليرة رسوم كشف العلامات للنسخة الأصلية، إضافةً إلى العديد من الرسوم التي شملت خدمات وتقديم وثائق جامعية عدة.



هذا ويتم تقاضي رسوم بالقطع الأجنبي بالنسبة للطلبة العرب والأجانب مقابل الخدمات المقدمة للتسجيل في مرحلة الإجازة والدراسات العليا.



وحسب القرار يستوفى سنوياً من الطلاب السوريين ومن في حكمهم في الكليات النظرية 15 ألف ليرة من الطالب المستجد (غير الراسب) وفي الكليات التطبيقية 25 ألف ليرة، وبالنسبة للطالب الراسب مرة واحدة في أثناء مدة دراسته الجامعية كلها حتى التخرج في الكليات النظرية يستوفى 30 ألف ليرة وفي التطبيقية 50 ألف ليرة.



ومن الطالب الراسب مرتين في أثناء ما تبقى من دراسته الجامعية حتى التخرج يستوفى 45 ألفاً في النظرية و 75 ألف في التطبيقية، و 60 ألفاً من الطالب الراسب للمرة الثالثة في الكليات التطبيقية و 100 ألف ليرة، والراسب 4 مرات يدفع 75 ألف ليرة في الكلية النظرية و 120 ألف ليرة في التطبيقية.



ويستوفى سنوياً من طلاب دبلوم التأهيل التربوي 75 ألف ليرة، ومن طلاب دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص 120 ألف ليرة، أما طلاب الدراسات العليا فإنه يستوفى في الكليات النظرية 120 ألفاً من طلاب درجة الماجستير و180 ألفاً من طلاب درجة الدكتوراه.



وفي الكليات التطبيقية يستوفى 150 ألف ليرة من طلاب درجة الماجستير أو من في حكمها و300 ألف ليرة من طلاب الدكتوراه، مع وجود حسم بنسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء، علماً أن القرار شمل رفع رسوم الموازي للمسجلين في الإجازة والدراسات العليا.



وسبق أن رفع مجلس التعليم العالي رسوم الخدمات الجامعية بالنسبة للطلبة السوريين المسجلين وفق المفاضلة العامة لهذا العام، وحددت 1.2 مليون ليرة من طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.



و900 ألف من طلاب كليات الهندسة بمختلف فروعها وكليات الفنون الجميلة، و 700 ألفاً من طلاب كليات الزراعة والطب البيطري، و500 ألف من طلاب باقي الكليات والمعاهد العليا الأخرى.



وفيما يخص الطلبة السوريين الذين كانوا مسجلين وفق التعليم الموازي فيتم تقاضي ضعف المبالغ المذكورة، مع تقاضي مبالغ بالقطع الأجنبي من الطالب السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب.



وكانت أصدرت وزارة التعليم قراراً برفع رسوم الإقامة في السكن الجامعي من ألفي ليرة إلى 8 آلاف شهرياً.



يُذكر أن مصادر في وزارة التعليم العالي أعادت سبب الرفع الحاصل إلى الارتفاع في كلف ومستلزمات العملية التدريسية والامتحانية ومختلف الخدمات المقدمة، مع لحظ الارتفاع الكبير في أسعار الورق، مؤكّدةً أن “الرسوم لا تزال شبه رمزية، دون أن يطرأ أي ارتفاع كبيرا.



يُشار إلى أنه لم يطرأ أي رفع على رسوم التعليم المفتوح، علماً بأنه ضمن الرسوم المحددة العام الماضي يتقاضى 7000 عن كل مقرر يقدمه الطالب أول مرة، و9000 عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية، و11000 عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر.

الوطن