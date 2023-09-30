أخبار عن وصول البعثة الدبلوماسية السورية إلى مقر السفارة بالرياض
تداولت وسائل إعلامية أخباراً عن وصول أفراد من البعثة الدبلوماسية السورية إلى مقر السفارة في الرياض.
وضمت البعثة بحسب المعلومات المتداولة “القنصل الدكتور إحسان رمان وعامر الطيان وحسين عبد العزيز وراكان داوود”.
وكان في استقبالهم الشيخ وليد السعد الشمري وطارق الشمري والشيخ ثامر الشمري من أبناء الجالية السورية في السعودية.
وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام عن تعيين مساعد وزير الخارجية أيمن سوسان سفيراً للجمهورية العربية السورية في المملكة العربية السعودية وذلك بعد عودة العلاقات السورية السعودية والسورية العربية أيار الماضي.
وتوجت عودة العلاقات السورية السعودية بزيارة الرئيس بشار الأسد إلى المملكة على رأس وفد سوريا المشارك في القمة العربية التي أُقيمت في الرياض بعد انقطاع منذ 2012.
وانقطعت العلاقات بين دمشق والرياض بعد اتخاذ الأخيرة موقفاً معادياً للدولة السورية خلال الحرب التي شُنت عليها منذ 2011 حتى وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتحول موقف السعودية معه نحو إصلاح العلاقات مع دمشق.
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