ضربات جوية في ادلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأميرال فاديم كوليت، عن قيام القوات الجوية الروسية بضرب ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة المتحالفة مع الإرهابيين، إضافة إلى مخابئ تحت الأرض في محافظة إدلب السورية.

وصرح كوليت خلال مؤتمر صحفي قائلاً: “في يوم 27 سبتمبر 2023، قامت القوات الجوية الروسية بشن هجمات على أهداف إرهابية في منطقة بلدتي حلوبا والعنكاوي بمحافظة إدلب، بالإضافة إلى ورش إنتاج ومواقع تخزين تستخدمها المجموعات المسلحة لاستهداف القوات السورية والمدنيين، بالإضافة إلى ملاجئ تحت الأرض تستخدمها العناصر الإرهابية”.

وأشار إلى أن مركز المصالحة الروسي أكد سابقًا أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 9 مرات في سوريا خلال اليوم السابق.

وفي مؤتمر صحفي أجري في اليوم السابق، أعلن كوليت أنه “خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 9 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل “التحالف الدولي”، بسبب الرحلات الجوية للطائرات المسيرة التي لم يتم التنسيق حولها مع الجانب الروسي”.

سبوتنيك

