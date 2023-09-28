وفاة العروس والعريس وعائلته بسبب حريق في العراق

تباينت التقارير في العراق حول وفاة العريس وأسرته، إضافة إلى العروس، في حادث حريق وقع في قاعة “الهيثم” للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأكدت بعض المصادر وفاة العريس وأفراد عائلته جراء هذا الحادث، الذي نشب في القاعة المذكورة، بينما عثرت على جثة العروس تحت مكان جلوس العريسين.

في المقابل، نفت مصادر أخرى هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه تم إخراج العريس والعروس من القاعة، لكن حالتهما الصحية تظل غامضة.

ووفقًا للدفاع المدني العراقي، تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب هذا الحادث الأليم يعود إلى “استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف”، مما أدى إلى “اشتعال النيران داخل القاعة في البداية” وتسارع انتشار الحريق بسرعة كبيرة.

تم الإبلاغ عن تجاوز عدد الحضور في الحفل، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، حيث تجاوز الألف شخص حضورهم داخل قاعة الأعراس في تلك الليلة المشؤومة.

هذا الحادث المأساوي أثر بشكل كبير على المجتمع المحلي وأثار تساؤلات وتحقيقات دقيقة حول أسباب وملابسات الحريق. تباينت الروايات حول ملابساته، وسيبقى التحقيق جاريًا لتحديد الأسباب الرئيسية لهذا الحادث الأليم الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وكالات