سوريا الأغلى عالميًا بأسعار السيارات

أصبحت أسعار السيارات في سورية أغلى من مثيلاتها في باقي دول العالم إذ أنه وفقاً لتقرير منشور في صحيفة محلية فقد بلغ سعر السيارة من طراز كيا سيراتو 2020 800 مليون ليرة إذ أن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات من قبل الحكومة،جعلت سعرها مضاعفاً أربع مرات عن سعرها في بلد المنشأ.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي “شادي الحسن”، أن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل، موضحاً أن 50% ممن يمتلكون سيارة لا يستخدموها إلا للضرورة القصوى، في ظل غلاء البنزين ،وذكر التقرير نقلاً عن تاجر سيارات، إن أسعار السيارات الكورية كـ”كيا ريو” موديل 2008-2011 وصل إلى 190 مليون ليرة سورية، وسعر “هيونداي أفانتي” و “كيا سيراتو” إلى 250 مليوناً.

أما سعر “لانسر” موديل 83 فيصل إلى 50 مليوناً، أما عن سعر “المازدا ” موديل 83 فيبلغ سعرها 65 مليوناً، فيما بلغ سعر “هونداي سوناتا” و”كيا سيراتو” موديل 2020 حوالي 800 مليون.

وسمح قرار “مجلس الوزراء” الصادر في 25 أيار 2022، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات.

وتوقف استيراد جميع مكونات السيارات إلى سورية والمستخدمة في تجميع السيارات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٩، إثر مخاوف الحكومة من استنزاف القطع الأجنبي لخزينة الدولة.

كما أوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات.

وبحسب إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في “وزارة النقل” يقدر عدد السيارات في سورية بنحو 2.5 مليون سيارة، وارتفع عدد المركبات خلال عام 2022 لأكثر من 45 ألف سيارة سياحية قياساً بالعام الذي سبقه، وارتفع عدد السيارات السياحية العامة 700 سيارة للفترة ذاتها.

وتحتل محافظة دمشق المرتبة الأولى بعدد السيارات المسجلة، بحسب الإحصائيات الرسمية، وجاءت محافظة حلب في المرتبة الثانية، ومحافظة ريف دمشق في المرتبة الثالثة، فيما حلت محافظة حمص رابعاً ومحافظة حماة حلت في المرتبة الخامسة، أما محافظة طرطوس فحلت في المرتبة السادسة، وبعدها جاءت محافظة اللاذقية سابعاً في عدد المركبات المسجلة.