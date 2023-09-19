في أول زيارة منذ عام 2004.. الأسد وعقيلته يتجهان إلى الصين الخميس المقبل
قال حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على فيس بوك، إن الرئيس الأسد وزوجته سيزوران الصين يوم الخميس المقبل بدعوة من رئيسها شي جين بينغ.
وذكر الحساب بأن الرئيس الأسد وشي جين بينغ سيعقدان خلال الزيارة قمة "سورية - صينية"، حيث يرافقه وفد سياسي واقتصادي.
وأشار إلى أن الزيارة تشمل عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد في مدينتي خانجو والعاصمة بكين.
وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الأسد إلى الصين في حزيران/يونيو 2004، بعد وقت قصير من عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا وقتئذ.
وأفادت صحيفة "الوطن" أيضاً نقلاً عن "مصادر مطلعة" بأن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته سيتوجهان إلى الصين حيث يعقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين صينيين للبحث في أفق التعاون بين البلدين.
وأضافت الصحيفة بأن الرئيس الأسد سيحل ضيفاً على الرئيس الصيني لحضور حفل افتتاح الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة هانغتشو في 23 من هذا الشهر.
وتعتبر الصين من أبرز الدول التي حافظت على علاقتها مع الحكومة السورية، ودعمتها سياسياً واقتصادياً ومالياً.
وكان وزير خارجية الصين، وانغ يي، أجرى زيارة إلى سوريا، في تموز/يوليو عام 2021، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد، تحدث خلالها عن مقترح صيني لحل الأزمة السورية، وعرض إدخال سوريا في مبادرة "الحزام والطريق"، مقابل الوصول إلى الأسواق المحلية والدعم الدبلوماسي.
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