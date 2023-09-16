16-09-2023
منتخبنا يتقدم نقطة على لائحة التصنيف الدولي
أصدرالاتحاد الدولي لكرة السلة "الفيبا" تصنيفه الجديد بعد نهاية مسابقة كأس العالم الأخيرة التي ظفر بلقبها المنتخب الألماني.
حيث احتل منتخبنا الوطني المركز (٧١) عالميا، على أن منتخب لبنان تقدم ( 16 مركزا) ليصبح بالتصنيف 28عالميا.
وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب الأردني الذي تقدم مرتبة واحدة وأصبح 32 عالميا.
والمنتخب المصري تقدم ( 14مركز) وأصبح 41 عالميا
وحافظ المنتخب الأميركي على الصدارة وبعده الإسباني ليليهم الألماني الذي حقق قفزة بالتصنيف.
الوطن اون لاين
إضافة تعليق جديد