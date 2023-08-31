العشائر العربية تمهل “قسد” 12 ساعة للإفراج عن الخبيل

أمهلت قبائل وعشائر دير الزور “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” مدة أقصاها 12 ساعة، للإفراج عن قادة “مجلس دير الزور العسكري” المُعتقلين بالحسكة، مهددة بإعلان النفير العام ضدها، في حال لم يتم الإفراج عن المعتقلين خلال المهلة الزمنية المحددة.

وطالب البيان “التحالفَ الدولي” بالتدخل وإطلاق سراح المعتقلين، داعياً العناصر العرب المنضوين في تشكيلات “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” إلى الانشقاق عنها والانضمام إليهم. وأكد البيان أنه مع انتهاء المدة التي حددوها دون تنفيذ مطالبهم، فإن كافة مقارها وعناصرها ستُصبح هدفاً مشروعاً لهم .

وأصدر شيخ عام قبيلة “البكارة” الشيخ نواف راغب البشير، بياناً دعا فيه كافة قبائل وعشائر دير الزور والحسكة والرقة لإطلاق انتفاضة شعبيّة ضد “التحالف الدولي” و”قسد”.

ولا تزال منطقة الجزيرة الفراتية الواقعة تحت سيطرة “التحالف الدولي” و”قسد” تشهد اشتباكات يومية، بعد حادثة اعتقال “الخبيل” وزملائه، حيث أشارت مصادر محليّة أن أبناء العشائر قطعوا الطريق الواصل بقرى خط الخابور شمال شرقي دير الزور، وطرق بلدتي أبو حمام والكشكية.

وفي السياق ذاته، استهدف عناصر “مجلس دير الزور العسكري” مقر العمليات الخاصة التابع لـ ”قسد” في محيط قرية “الحصين” وحاجز الصنور في بلدة أبو حمام. وتشهد عموم بلدات الريف الشمالي انتشاراً كثيفاً لعناصر “مجلس دير الزور العسكري”، كما أشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال كل من عبد السلام الحنش، قائد فوج لـ ”المجلس العسكري” في بلدة الكسرة، وأبي عبد الله الديري، قائد ساحة البصيرة، أثناء تواجده بإجازة في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة .



ووفق ما أكدته المصادر، فإنه تم تعيين “أبو الليث خشام” قائداً لـ ”المجلس” بدلاً عن ”الخبيل” ، الذي تعرض للضرب والإهانة في معتقله، وجرى نقله للعلاج في أحد مشافي الحسكة، وذلك بعد طلب قيادة ”قسد” منه الخروج ببيان متلفز مباشر، يعلن فيه حل مجلس دير الزور العسكري.

وأفادت المصادر بأن وفود من شيوخ ووجهاء العشـائر العربية، توجهت إلى الحسكة للقاء القائد العام لـ ”قسد” مظلوم عبدي.

تطورات المشهد بمناطق سيطرة ” قسد ” في دير الزور تبدو ضبابيّة، لا وضوح في مشهد الحلول، فيما تؤكد أوساط عشائرية، أنها مرشحة أكثر للتصعيد .

وأقدمت “قسد” مساء الأحد 27 آب الجاري، على اعتقال قائد “مجلس دير الزور العسكري” أحمد الخبيل، ومحاصرة قادة آخرين من المجلس في مدينة الحسكة، عُرف منهم القياديان محمد جبر الشعيطي، وأبو الحارث الشعيطي، وشقيق الخبيل جلال، وذلك بعدما تم استدراج الخبيل من قبل “قسد” إلى استراحة “عين الوزير” في مدينة الحسكة واعتقلته، بعدما فرضت حظراً للتجوال في بعض أحياء مدينة الحسكة، وقطعت الطرق الرئيسة فيها.

أثر برس