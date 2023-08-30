من دمشق.. عبداللهيان: "ننصح الجنود الأمريكيين بأن يعودوا من حيث أتوا"
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، إن هدف الحشود العسكرية الأمريكية على الحدود مع العراق هو الضغط على الدولة السورية للتراجع عن مواقفها وهو ما لم يتحقق.
وأضاف المقداد، أن العراق أكد أنه لن يسمح بشن عدوان من أراضيه على سورية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على تنفيذ تهديداتها وأن أرادت أن تنفذ ما نسمع به عبر الإعلام فستواجه بصمود سوريا.
من جانبه، صرَّح وزير الخارجية الإيراني أن "الولايات المتحدة وبغية تشديد الحصار، تحاول قطع الطرق ومسارات الترانزيت بين دولنا وقد فعلت ذلك سابقاً".
وتابع عبد اللهيان: "ننصح الجنود الأمريكيين بأن يعودوا من حيث أتوا، ونؤكد أنه ليس بمقدور أي طرف أن يقطع الطرق التي تربط دول المنطقة".
يُذكَر أن وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له التقى أيضاً رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم الأربعاء.
وتناول اللقاء آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيـراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخراً ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
بينما أكد وزير الخارجية الإيـراني رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون المشترك في سياق وثيقة التعاون طويل الأمد الموقعة بين الجانبين.
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