الحرارة ترتفع و الأرصاد تحذر من الضباب والأجواء المغبرّة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية نهاراً.

أما ليلاً فيكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية بينما تكون غربية إلى شمالية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد في نشرتها من تدنى مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون، ومن الأجواء المغبرّة بفعل الرياح النشطة في بعض المناطق الداخلية.

الأرصاد الجوية