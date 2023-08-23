صحن البيض بـ 47 ألف ليرة من أرض المدجنة.

قال عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد، إن نفوق 80% من أفواج الفروج في بعض المداجن، تسبب بخسائر تقدَّر بمئات الملايين.

وأشار لإذاعة أرابيسك، إلى أن للطيور الموجودة حالياً تأكل فقط مايكفيها لتبقى على قيد الحياة تبعا لذلك لاتزيد أوزانها مايسبب خسارة للمربي.

وأضاف: كلفة كيلو الفروج الحي أكثر من 24 ألف ليرة، حيث يحتاج الفروج 4 كيلو علف ليصبح وزنه كيلين ، أي يُكلِّف 40 ألف ليرة ثمن علف فقط، علماً أن طن الصويا أصبح بـ 12 مليون و500 ألف ليرة.

وقال حداد: واقع الدجاج البياض أفضل بقليل حيث الوفيات بنسبة 10% فقط لكن بسبب الحر انخفض الانتاج وحجم البيضة، علماً أن سعر صحن البيض حجم كبير من أرض المدجنة 47 ألف ليرة.