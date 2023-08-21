اقتصادات دول بريكس

تسيطر دول مجموعة "بريكس" الخمس على 26 في المائة من الاقتصاد العالمي "26.04 تريليون دولار"، و20.2 في المائة من التجارة العالمية "5.04 تريليون دولار"، و40.7 في المائة من سكان الكرة الأرضية بنحو 3.3 مليار نسمة.

ويكتسب اجتماع المجموعة المزمع عقده غدا، ويستمر ثلاثة أيام، أهمية كبرى مع تنامي الاتفاقيات التجارية بين دول المجموعة وخارجها للتبادل التجاري بالعملات المحلية بعيدا عن هيمنة الدولار، إضافة إلى الرغبة المتزايدة من دول عدة في الانضمام إلى الكيان الضخم الذي انطلق رسميا في 2009 ويتحكم حاليا في أكثر من ربع الاقتصاد العالمي.



يضم التكتل حاليا الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد التكتل حاليا منافسا لمجموعة السبع الصناعية التى يبلغ حجم اقتصاد دولها 43.8 تريليون دولار مشكلة 43.7 في المائة من الاقتصادي العالمي في 2022، بينما دول تكتل بريكس 26.04 تريليون دولار، تمثل 26 في المائة من الاقتصاد العالمي للعام نفسه، بينما سيصبح تكتل "بريكس" منافسا قويا متى ما انضمت إليه الدول الراغبة في الانضمام.

وتضم مجموعة السبع الصناعية دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

الناتج المحلي

تضم مجموعة بريكس ثلاث دول بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، تتصدر الصين "ثاني أكبر اقتصاد في العالم" دول المجموعة في الناتج المحلي لعام 2022 بنحو 18.1 تريليون دولار "18.1 في المائة من الاقتصاد العالمي"، ثم الهند "خامس أكبر اقتصاد في العالم" بناتج 3.39 تريليون دولار "3.4 في المائة من الاقتصاد العالمي"، ثالثا روسيا "ثامن أكبر اقتصاد في العالم" بناتج 2.22 تريليون دولار يمثل 2.2 في المائة من الاقتصاد العالمي.

رابعا البرازيل 1.92 تريليون دولار تحتل بها الترتيب الـ11 عالميا "1.9 في المائة من الاقتصاد العالمي"، ثم جنوب إفريقيا بناتج 406 مليارات دولار تحتل بها الترتيب الـ38 عالميا "0.4 في المائة من الاقتصاد العالمي".

التجارة العالمية

أما التجارة العالمية، فتتصدر الصين "أكبر مصدر في العالم" دول المجموعة بصادرات 3.6 تريليون دولار خلال 2022، ثم روسيا "الـ14 عالميا" بصادرات 532 مليار دولار، والهند "الـ18 عالميا" بصادرات 453 مليار دولار، والبرازيل "الـ26 عالميا" بصادرات 334 مليار دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ124 مليار دولار. بالتالي فهناك أربع دول ضمن تكتل بريكس من بين أكبر 30 دولة مصدرة عالميا.

السكان

فيما يخص السكان، فإن المجموعة تستحوذ على نصيب الأسد من سكان العالم، حيث لديها أربع دول من بين أكبر عشر دول سكانا في العالم وتضم أكبر دولتين سكانا، الصدارة للهند "أكبر دول العالم سكانا" بنحو 1.429 مليار نسمة "17.7 في المائة من العالم"، والصين "ثاني دول العالم سكانا" 1.426 مليار نسمة "17.7 في المائة من العالم"، ثم البرازيل وهي سابع دول العالم سكانا بـ216 مليون نسمة، وروسيا التي تعد تاسع دول العالم سكانا بـ144 مليون نسمة، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ60 مليون نسمة.



المصدر: وحدة التقارير الاقتصادية

صحيفة الاقتصادية السعودية