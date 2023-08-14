أوضح امين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن زيت النخيل صعب الهضم ينصهر فوق درجة حرارة ٣٠ درجة ومصرَّح باستخدامه رغم نكهته غير المستساغة، ولكن المواطن يستعين به مرغماً كبديل في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية كدوار الشمس ويباع بالكيلو الفرط، مبيناً أنه بديل جيد للسمن المهدرج لأنه أجود منه وليس له مضار كالسمنة أو الزبدة النباتية المصنعة، و لا يوجد له محاذير في حماية المستهلك أو منظمة الصحة العالمية ولا إشكال عليه في استعماله رغم نكهته ولونه وكثافته واختلافه عن زيت دوار الشمس وبيعه أرخص من بقية الزيوت.

وذكر حبزة أن هناك سيارات تجمع الزيت المحروق المستعمل في قلي الفلافل من المطاعم و يجري تكريره لاستعماله ثانية ويضر كثيراً بالصحة العامة لتحوله إلى مادة مؤكسدة.

الاقتصاد