14-08-2023
زيت النخيل صعب الهضم ينصهر فوق درجة حرارة ٣٠ درجة
أوضح امين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن زيت النخيل صعب الهضم ينصهر فوق درجة حرارة ٣٠ درجة ومصرَّح باستخدامه رغم نكهته غير المستساغة، ولكن المواطن يستعين به مرغماً كبديل في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية كدوار الشمس ويباع بالكيلو الفرط، مبيناً أنه بديل جيد للسمن المهدرج لأنه أجود منه وليس له مضار كالسمنة أو الزبدة النباتية المصنعة، و لا يوجد له محاذير في حماية المستهلك أو منظمة الصحة العالمية ولا إشكال عليه في استعماله رغم نكهته ولونه وكثافته واختلافه عن زيت دوار الشمس وبيعه أرخص من بقية الزيوت.
وذكر حبزة أن هناك سيارات تجمع الزيت المحروق المستعمل في قلي الفلافل من المطاعم و يجري تكريره لاستعماله ثانية ويضر كثيراً بالصحة العامة لتحوله إلى مادة مؤكسدة.
الاقتصاد
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