وفاة أكثر من 100 نتيجة موجة حر في المكسيك

30-06-2023

وفاة أكثر من 100 نتيجة موجة حر في المكسيك

توفي 104 أشخاص في المكسيك بسبب موجة حر شديد ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة، على ما أعلنت الحكومة.

وسُجل العدد الأكبر من الضحايا (64) في ولاية نويفو ليون الصناعية على حدود تكساس، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا.

وفي هذا الوقت من العام، يتراوح عادة متوسط الحرارة بين 30 و45 درجة، وتُعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات.

واعتبارا من الأول من تموز، يُتوقع أن تؤثر موجة حر جديدة على البلاد البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة

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