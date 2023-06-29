الفرق بين أسعار الخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة والأسواق 

يباع كيلو البطاطا في صالات السورية بسعر يتراوح ما بين 1100 – 1800 ليرة في حين يباع في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 2500 – 3500 ليرة وقد يزيد في بعض الأسواق وحال البندورة كالسابق أيضاً أسعارها تتراوح ما بين 1200 – و1900 حسب النوع في الصالات، وتباع في الأسواق بأسعار تزيد على 3500 ليرة ..

أما بالنسبة لأسعار الفواكه فالبطيخ الأحمر يباع في الصالات بأسعار تتراوح ما بين 750 ليرة للكيلوغرام الواحد و950 ليرة في حين يباع في الأسواق بأسعار أقلها 1300 ليرة, والتفاح بأسعار تتراوح ما بين 2000 – 4000 ليرة، في حين يباع في السوق بأسعار أقلها 5000 ليرة .

تشرين