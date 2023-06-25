حلويات بالحشرات وبوظة بالجراثيم في حماة!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم مشغلين للحلويات يستخدمان مواد غذائية أولية مصابة حشرياً، و6 معامل ومشاغل بوظة أثبت التحليل المخبري لعينات من إنتاجها إصابتها جرثومياً بزيادة تعداد الكوليفورم والعنقوديات الذهبية الممرضة، و 5 مخابز بمخالفة تهريب الدقيق والشروع بالتهريب و3 مخابز بنقص الوزن.

وبيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية لـ " الوطن أون لاين " أن الدوريات نظمت 50 ضبطاً منها ضبطعن بحق مشغل ن.شحادة، ع.الفيل، لاستخدام مواد غذائية أولية مصابة حشرياً بوجود حشرات حية وتم إتلاف الكميات أصولاً.

و5 ضبوط لتهريب الدقيق التمويني والشروع بتهريب 1300 كيلو من الدقيق بحق مخابز السفاف، الدبساوي، ضهر المغر، بري غربي، بري شرقي، وغرمت المخالفين بنحو 14 مليون ليرة.

وضبط بمخالفة الاتجار بنحو 200 كيلو من الدقيق التمويني بحق " محمود " وغرمته بنحو 2 مليون ليرة.

و3 ضبوط بحق مخابز عين حلاقيم، جنيد، أرحيل الصابونية بنقص وزن ربطة الخبز ، وغرمت المخالفين بنحو 10 ملايين ليرة .

و3 ضبوط لمنح فواتير غير صحيحة بالجملة للمواد الغذائية وغير الغذائية بحق م.كلاف، ف.برهوم، ر.الصدي.

وضبطين بمخالفة الامتناع عن بيع الغاز المنزلي والخبز التمويني بحق غ.قربيش،م.أرحيم.

وضبط بمخالفة الجمع بين نوعين من اللحم بحق غ.الفارس.

و3 ضبوط لحيازة مواد مجهولة المصدر بحق م.دبيس،س.معطي، ع.بكور، م.السقا.

و30 ضبطاً تتعلق بالبيانات وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير.

الوطن