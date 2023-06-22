وزارة الاقتصاد: طلب إيقاف استيراد مادة أوجه الأحذية الرياضية قيد الدراسة

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها فيس بوك أن طلب الاتحاد العام للحرفيين حول إيقاف استيراد مادة أوجه الأحذية الرياضية باعتبارها كانت وما تزال تصنع محلياً ما يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة في بيانها حرصها العميق على حماية الصناعة المحلية ودعمها باعتبارها أساس للتنمية الاقتصادية ونوهت أن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة الترشيد المتبعة وهذا الأمر منذ سنوات.

وتابعت : إن السماح باستيراد مادة أو وقف استيرادها يعتبر أمر متعلق بدراسات تقدم على مستوى أكثر من جهة (وزارات وهيئات واتحادات وغيرها)، وذلك تبعاً لمعايير تتعلق بمدى كفاية الإنتاج المحلي وجودة المادة وأسعارها في السوق المحلية مع إمكانية الكشف الحسي على المنشآت العاملة في القطاع المذكور، وعليه يتخذ القرار سواء السماح أو المنع لاستيراد المادة على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المُعدة والمعايير ذات الصلة وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي، وعليه فإن طلب الاتحاد العام للحرفيين المؤرخ في 7/5/2023 والوارد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة أن مادة أوجه الأحذية تعتبر من مشتملات البند الجمركي /6404.10.00 /تحت تسمية وفق التعريفة الجمركية وجوه أحذية وأجزاؤها عدا أجزاء التقوية، وبالتالي فإن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرّف ودقيق وليس تحت بند مختلف أو غيرها.