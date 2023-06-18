الرجل الذهبي يتجول في دمشق بأكثر من 2 كيلو ذهب

أثار العم “أبو علي” جدلاً في الشارع السوري من خلال مظهره الذهبي الذي كان يتجول به في شوارع دمشق وهو يرتدي من الاكسسوارات الذهبية ما يقدّر ب 2 كغ.

العم “أبو علي” عبّر عن اهتمامه منذ الصغر باقتناء المصوغات الذهبية، وقال إنه يحب ارتداء ما يعبّر عن تراث البلد وعراقته، مشيراً إلى أن سورية عادت آمنة لذا فهو لا يخشى المشي في الشارع وهو يرتدي هذا المقدار من الذهب..

وبيّن أن كل الاكسسوارات هي من عمل صيّاغ البلد، حيث يرتدي العم “أبو علي” خاتماً على شكل أسد (300 غ)، بيت الجوال الذي يحمله من الذهب و”المسبحة” التي بيده، وأثقل قطعة يرتديها “طوق” بنهايته سيف يصل وزنه إلى 1 كغ من الذهب.