07-06-2023
13 حالة اختناق بين الطلاب إثر حريق في السكن الجامعي بدمشق
أصيب 13 طالبا بحالات اختناق إثر حريق اندلع ضمن الوحدة الخامسة في السكن الجامعي بالمزة في دمشق، تم نقلهم إلى مشفى المواساة الجامعي.
وقال مدير مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين إنه “وصلت إلى المشفى 13 حالة إصابة جراء الحريق الذي اندلع في المدينة الجامعية، معظمها حالات اختناق ونقص في الأوكسجين”، مشيرا إلى أن “إحدى تلك الحالات وصلت بحالة بحروق يتم معالجتها وحالتها مستقرة”.
وقعت الإصابات جراء محاولة المساهمة في إخماد الحريق واستنشاق كميات كبيرة من الدخان.
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