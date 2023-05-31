مصادر: امريكا تخطط لشن هجمات على أماكن عامة وحكومية في سوريا

أعلن جهاز المخابرات الخارجية الروسية، بأن واشنطن تستعد لهجمات إرهابية على أماكن تجمع الناس والمحلات التجارية والمؤسسات الحكومية في سورية.

وقال رئيس الجهاز سيرغي ناريشكين : “كأداة معتادة لتنفيذ خططها التخريبية، تعتزم أجهزة المخابرات الأمريكية مرة أخرى استخدام المتطرفين الإسلاميين، الذين يطلق عليهم الآن”المعارضة المعتدلة”.



وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسي، فإن “إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم في القاعدة العسكرية الأمريكية في “التنف”، حيث يتم تدريب العشرات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية”.

وتشير المعلومات مؤخراً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد بانتظام صفوف الإرهابيين وتطلق سراحهم من السجون في الشرق الشمالي السوري، ليتم زجهم في صفوف معسكرات التدريب التابعة لها، والتي تزودها واشنطن بالأسلحة الصغيرة والذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

سبوتنيك