مرهم أكسيد الزنك: استخداماته وآثاره الجانبية

أكسيد الزنك هو كريم أو مرهم أو معجون طبي يعالج الجلد ويمنع تهيجه من الجروح أو الحروق أو طفح الحفاضات.



تحمي بعض أنواع أكسيد الزنك البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، إذ يُدهن الدواء على الجلد المصاب حسب التوجيهات المقدمة، ولا تُغطّى المنطقة بضمادة إلا إذا طلب الطبيب ذلك.

قبل استخدام هذا الدواء يجب إخبار الطبيب بالحالات التالية:

رد فعل غير عادي أو تحسسي تجاه أكسيد الزنك أو أدوية أخرى أو الأطعمة أو الأصباغ أو المواد الحافظة.

- حمل حالي، أو حمل متوقع.

- الرضاعة الطبيعية.

كيفية استخدام هذا الدواء:

هذا الدواء للاستعمال للخارجي فقط.

يجب عدم تناوله فمويًا.

اتباع توجيهات الوصفة الطبية أو ملصق المنتج.

غسل اليدين قبل الاستخدام وبعده.

وضع كمية وفيرة على المنطقة المصابة.

يجب ألا تُغطى بضمادة أو بلاستر ما لم يأمر الطبيب بذلك.

لا يستخدم هذا الدواء على العينين، وفي حال وُضع لا بدّ من شطفه بالكثير من ماء الصنبور البارد.

التحدث إلى طبيب الأطفال فيما يتعلق باستخدام أكسيد الزنك لدى الأطفال.

الدواء مخصص لمستخدم واحد فقط، ويجب ألّا يُشارك مع آخرين.

في حال استخدام كمية كبيرة من أكسيد الزنك أو تناوله فمويًا، يجب الاتصال بمركز مراقبة السموم أو قسم الطوارئ حالًا.

ماذا عن تفويت الجرعة؟

في حال تفويت جرعة، فلا بدّ من تطبيقها في أقرب وقت ممكن. وفي حال كان الوقت قريبًا للجرعة التالية، يجب تطبيق الجرعة التالية فقط وعدم تطبيق جرعة مزدوجة أو جرعات إضافية.

ما العوامل التي ربما تتداخل مع أكسيد الزنك؟

لا يُتوقع وجود تداخلات، لكن يجب عدم استخدام منتجات جلدية أخرى في نفس الموقع دون استشارة الطبيب أو خبير الرعاية الصحية.

ربما لا تشمل هذه القائمة جميع التداخلات المحتملة، فيجب تقديم قائمة بجميع الأدوية والأعشاب والعقاقير التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والمكملات الغذائية المستخدمة للطبيب أو الصيدلاني، وإخباره أيضًا في حال التدخين أو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات غير القانونية إذ قد تتفاعل بعض العناصر مع الدواء.

يجب إبلاغ الطبيب أو خبير الرعاية الصحية في حال لم تتحسن المنطقة المعالجة خلال أسبوع.

الآثار الجانبية التي يمكن أن تُلاحظ نتيجة استخدام أكسيد الزنك:

الآثار الجانبية التي يجب إبلاغ الطبيب أو خبير الرعاية الصحية بها في أقرب وقت ممكن:



ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي أو حكة أو طفح جلدي بقعي.

تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان.

قد لا تكون هذه القائمة شاملةً لجميع الآثار الجانبية المحتملة، فينبغي الاتصال بالطبيب للحصول على المشورة الطبية بشأن الآثار الجانبية.

أين يجب حفظ هذه الأدوية؟

يجب حفظ مرهم أكسيد الزنك وغيره من الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال، وتخزينها في درجة حرارة الغرفة والمحافظة على إغلاقها في حال عدم الاستخدام، مثلما يجب التخلص من أي دواء غير مستخدم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ملاحظة:

هذا المقال ملخص، وقد لا يشمل جميع المعلومات الممكنة.

يجب التحدث إلى الطبيب أو الصيدلاني في حال وجود أسئلة حول هذا الدواء.