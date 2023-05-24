طفل سوري ُبهر الألمان ويدخل الجامعة بعمر الـ15 باختصاص علمي دقيق

احتفت قنوات وصحف ألمانية بفتى سوري برع في مجال الفيزياء واستطاع دخول جامعة في “دولسدروف” لدراسة الفيزياء في عمر الـ 15 سنة وسط إعجاب وتقدير من كادر الجامعة.

وفي مقابلة أجراها تلفزيون “WDRforyou” الألماني مع الطفل السوري “جوزيف” تحدث فيها عن سعادته بدراسة الفيزياء في جامعة “هاينريش هاينة” بمقاطعة دولسدروف.



وقال جوزيف إنه كان مولعاً بالفيزياء منذ أن كان في السابعة من عمره، ونال القبول بالجامعة بعد أن اجتاز كل الطلبات والاختبارات وحصل على تزكية من مدرسته.

من جهته أثنى البروفسيور “أكسل غورليتس” على جوزيف وبقية الطلاب المتميزين الصغار، مؤكداً أنهم بارعون دائماً في أحد المجالات وبالكاد يمكن التفرقة بينهم وبين زملائهم من الطلاب النظاميين في المستوى والاستيعاب.

كسر التحدّيات

ويذهب جوزيف إلى محاضرتين في الفيزياء أسبوعياً إلى جانب دراسته في المدرسة، ويحلّ العديد من التمارين والتدريبات، لكي يعوّض ما فاته من دروس المدرسة أثناء ذهابه للجامعة.

وقدِم جوزيف إلى ألمانيا مع والدته عام 2017 حيث استطاع والده لم شملهم واستقدامهم من سوريا، وعانى جوزيف في الشهور الأولى من دراسته من صعوبة التأقلم مع الثقافة واللغة والطقس.

وقالت والدته إنه عانى من الوحدة كثيراً في مدرسته ولم يستطع اللعب أو تكوين صداقات خلال الشهور الثلاثة الأولى، فيما أكد الوالد الذي يعمل كفنّي في مجال الأغذية أن إصراره على تعلم اللغة كان حافزاً لاندماجه بالمجتمع والثقافة.

طموح كبير وخطة دقيقة

يطمح جوزيف بعد أن يتخرج من الثانوية بالبدء بالبحث في مجال تطوير تقنيات إمداد الطاقة، حيث أشار في نهاية المقابلة إلى أهمية أن يسمع السياسيون للعلماء.

وأشار إلى أنه يأمل أن يتمكن من تطوير تقنيات في مجال إمداد الطاقة تجعل ألمانيا تعتمد على مصادر متجددة وتبتعد عن الفحم والغاز.

نجوم صغار في دول اللجوء

وفي الشهور السابقة حقق أطفال سوريون نجاحات مبهرة في دول اللجوء، حيث مثّل الطفل السوري حسين بيسو منتخب ألمانيا للشطرنج وكان أصغر لاعب شطرنج في تاريخ المنتخب الألماني للرجال.

وأحرز الطفل السوري محمد رائد الخطيب المركز الأول للبطولة الوطنية في هولندا، وذلك بمسابقة “الكتابة الهولندية على الكومبيوتر NK”، حيث تفوق الخطيب (11 عاماً) على أقرانه من هولندا وبلجيكا، في المسابقة التي شارك فيها مئات الطلاب الصغار من كلا البلدين، بحسب ما نشر ناشطون ومواقع إخبارية مهتمة بنقل أخبار اللاجئين.

وقبل أيام، حقّق الطفل السوري، رامي طلب “10 أعوام” لقب بطولة الشطرنج لمنطقة كورنوال جنوب غرب بريطانيا، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن رامي أصبح أصغر بطل شطرنج في كورنوال على الإطلاق، متغلباً على معظم البالغين الذين شاركوا.

وكالات