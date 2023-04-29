عدوان إسـرائيلي على حمص

نفّذت طائرات الاحتـ.ـلال الإسـرائيلي عـدواناً جوياً من فوق الأجواء اللبنانية على نقاط في محيط مدينة حمص فجر اليوم السبت، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في المنطقة واندلاع حـرائق كبيرة.

وقال مصدر عسكري إن صــواريخ العــدوان انطلقت من شمال لبنان، وتصدت الدفاعات الجوية لها وأسقطت معظمها، وذلك في تمام الساعة 00:55 يوم السبت.

وأشار المصدر إلى أن العـدوان أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح، واشتعال كازية مدنية، واحتـراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

بدورها قالت مصادر إعلامية إن منصات الصـ.ـواريخ الاعتراضية التابعة للدفاعات الجوية السورية في المنطقة الوسطى تصدت بكثافة لموجتين من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات.

في السياق، عرض نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لاندلاع حـرائق في جنوب حمص جراء العـدوان، وقالوا إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحـريق الذي اندلع بالقرب من بلدة نقيرة، فيما تحاول السيطرة على حـريق ضخم اندلع بالقرب من محطة وقود على طريق حمص دمشق.

يشار إلى أن آخر عـدوان إسرائيلي على سوريا كان في 9 نيسان الجاري، حين استهدف طيران الاحتلال محيط العاصمة دمشق، من اتجاه الجولان السوري المحـتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.