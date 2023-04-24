مزارعون سوريون يمنعون آليات تركية من حفر خندق على الحدود

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عدة جرافات تابعة للجيش التركي حاولت حفر خندق بعرض 5 أمتار وعمق 5 أمتار في الأراضي السورية الزراعية في منطقة “تل أبيض”.

وتظهر المشاهد قيام المزارعين بمنع الجرافات من تنفيذ أعمالها بحفر الخندق، حيث وثّق المواطنون المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

تظاهر آلاف المواطنين في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، احتجاجاً على حفر خنادق على طول مناطق الحدود في ريف الرقة والحسكة.

وواجه أبناء مناطق غربي رأس العين وقرى العزيزية وتل خنزير والراويا والدهماء والعزيزية وأبوالصون، القوات التركية ومنعوا الآليات الهندسية من حفر الخنادق على الحدود بمسافة تزيد على 120 كيلومترا.

وقال ممثل مجلس عشيرة البوحمد في الرقة الشيخ حديد خلف الدرويش: إن المواطنين السوريين “تصدوا بشجاعة للجيش التركي ومنعوا الآليات من القيام بحفر الخنادق على طول الحدود”.

سبوتنيك