ريف دمشق: أنهى حياة جاره ورمى جثمانه في حاوية الزبالة!

أعلمت شرطة ناحية الكسوة بريف دمشق بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٣م بوجود جـثة رجل مجهول الهوية بإحدى حاويات القمامة في حي الكسوة الشرقية .

على الفور توجهت دوريات من الناحية ومن قسم الأدلة الجنائية بفرع الأمن الجنائي بريف دمشق

وحضرت هيئة الكشف الطبي حيث شوهد جثة لرجل في العقد السادس من العمر مفارق الحياة نتيجة طعنه عدة طعـنات في مختلف أنحاء جسده وضربه عدة ضـربات على الرأس بأداة صلبة .

من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى معرفة هوية صاحب الجثة, وتبين انها عائدة للمدعو ( سالم . ا ) وخلال ساعتين تم التوصل لهوية الفاعل.

وعند إلقاء القبض عليه قام بإشهار قنبلة على الدوريات ولكنها استطاعت السيطرة عليه وتوقيفه ويدعى ( محمد – ط ) وبتحري منزله عثر على ( عصى خشبية مكسورة ) كما شوهد بمنزله آثار الدماء .

وبالتحقيق الأولي معه اعترف بإقدامه على قتل جاره يوم الجمعة وتركه في المنزل حتى يوم الأحد ونقله فجراً ورميه في حاوية القمامة القريبة من منزله, وذلك بسبب خلافات شخصية فيما بينهما وقام برمي السكين ليلاً بعيداً عن منزله .

التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً .

وزارة الداخلية