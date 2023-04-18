المنافذ الحدودية مستمرة بالعمل خلال العطلة

18-04-2023

المنافذ الحدودية مستمرة بالعمل خلال العطلة

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك أنه تم التعميم على جميع المنافذ الحدودية الاستمرار في العمل خلال العطلة الحالية وعطلة عيد الفطر المقبلة لضمان عدم توقف حركة النقل والشحن والعمل على تأمين كل الإجراءات التي تسهم في انسيابية هذه الحركة وعدم حدوث أي حالات تأخير إضافة لحزمة من التسهيلات الخاصة بأنشطة التصدير وأن كل الجهات التي يتكامل عملها مع العمل الجمركي في المنافذ الحدودية ستكون في الخدمة أيضاً خلال العطلة وتقدم خدماتها الاعتيادية.

وفي معبر نصيب أوضح أحد العاملين في المعبر أن حركة نقل البضائع طبيعية مع الجانب الأردني، وتشتمل حالياً العديد من المصنوعات السورية وبعض الفواكه والخضار التي تتجه نحو الأراضي الأردنية ومنها إلى بعض دول الخليج العربي.

كما بين أن التعامل مع ما يسمى (صحبة مسافر) بالنسبة للقادمين عبر منفذ نصيب يتم وفق التعليمات الخاصة بذلك يتم السماح بإدخال ما هو مسموح به ويمثل فعلاً صحبة مسافر وكل ما عدا ذلك يتم ترسيمه أو تركه على شكل وديعة.

وفي معبر نصيب يفيد العاملون في الإدارة أنه وفق توجيهات الحكومة يتم العمل على تنفيذ ترميم وتأهيل البنى التحتية في الساحات والمباني والمكاتب والصالات وتم تحقيق نسب تنفيذ جيدة وذلك لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها العمل الجمركي في المعبر وتقديم الخدمات التي يحتاجها المسافرون ونقل البضائع وعبور الشاحنات التجارية حيث تم تأهيل البنية التحتية (كهرباء ومياه وغيرها) إضافة للخدمات والتجهيزات التقانية والفنية وأجهزة الحواسيب والربط الشبكي بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات التي يمكن تقديمها في المعبر ومنها تهيئة وتجهيز صالات المسافرين والساحات الخاصة بالشحن والمرافق التابعة لها.


الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...