المنافذ الحدودية مستمرة بالعمل خلال العطلة

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك أنه تم التعميم على جميع المنافذ الحدودية الاستمرار في العمل خلال العطلة الحالية وعطلة عيد الفطر المقبلة لضمان عدم توقف حركة النقل والشحن والعمل على تأمين كل الإجراءات التي تسهم في انسيابية هذه الحركة وعدم حدوث أي حالات تأخير إضافة لحزمة من التسهيلات الخاصة بأنشطة التصدير وأن كل الجهات التي يتكامل عملها مع العمل الجمركي في المنافذ الحدودية ستكون في الخدمة أيضاً خلال العطلة وتقدم خدماتها الاعتيادية.

وفي معبر نصيب أوضح أحد العاملين في المعبر أن حركة نقل البضائع طبيعية مع الجانب الأردني، وتشتمل حالياً العديد من المصنوعات السورية وبعض الفواكه والخضار التي تتجه نحو الأراضي الأردنية ومنها إلى بعض دول الخليج العربي.

كما بين أن التعامل مع ما يسمى (صحبة مسافر) بالنسبة للقادمين عبر منفذ نصيب يتم وفق التعليمات الخاصة بذلك يتم السماح بإدخال ما هو مسموح به ويمثل فعلاً صحبة مسافر وكل ما عدا ذلك يتم ترسيمه أو تركه على شكل وديعة.

وفي معبر نصيب يفيد العاملون في الإدارة أنه وفق توجيهات الحكومة يتم العمل على تنفيذ ترميم وتأهيل البنى التحتية في الساحات والمباني والمكاتب والصالات وتم تحقيق نسب تنفيذ جيدة وذلك لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها العمل الجمركي في المعبر وتقديم الخدمات التي يحتاجها المسافرون ونقل البضائع وعبور الشاحنات التجارية حيث تم تأهيل البنية التحتية (كهرباء ومياه وغيرها) إضافة للخدمات والتجهيزات التقانية والفنية وأجهزة الحواسيب والربط الشبكي بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات التي يمكن تقديمها في المعبر ومنها تهيئة وتجهيز صالات المسافرين والساحات الخاصة بالشحن والمرافق التابعة لها.



الوطن