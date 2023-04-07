الجيش اللبناني يعثر على راجمة صواريخ جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الجمعة، العثور على راجمة في داخلها عدد من الصواريخ في منطقة حدودية جنوباً، بعد ساعات من شنّ "إسرائيل" غارات، رداً على صواريخ استهدفتها، واتهامها مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها.

وقال الجيش، في بيان، إنّ إحدى وحداته "عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ في داخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، وأن العمل جارٍ على تفكيكها".

ونشر الجيش في "تويتر" صوراً تظهر الراجمة في حقل زيتون، وفي داخلها 6 صواريخ لم تنطلق من إجمالي 12 صاروخاً.

وفكّك الجيش اللبناني، أمس الخميس، صواريخ كانت معدة للإطلاق تم العثور عليها في محيط بلدتي القليلة وزبقين في قضاء صور، وهي المنطقة التي جرى منها إطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه "إسرائيل"، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وشهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تصعيداً أمنياً بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية في اتجاه الجليل الأعلى المحتل.

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قد ضرب 3 أهداف في لبنان، رداً على إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى من الأراضي اللبنانية.

وسقطت الصواريخ الإسرائيلية في أراضٍ زراعية مفتوحة. وتسبّب أحدها بتضرر سقف منزل يعود إلى مزارع وعائلته داخل بستان قريب من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب مدينة صور، والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو شمال فلسطين المحتلة.

وسقط صاروخ آخر قرب بستان موز في بلدة القليلة، وتسبب بتدمير عمود كهرباء رئيسي، محدثاً حفرة عميقة في الأرض، وفق مصور "فرانس برس".

وقال وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، إنّ "التصعيد في الجنوب يشكل تهديداً للاستقرار والجيش جاهز للتصدي لأي عدوان"، مؤكداً أنّ الجيش "حريص على التعاون مع اليونيفيل والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب".

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الجمعة، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أبلغها ليلاً بعزمه على "الرد" على الصواريخ في جنوب لبنان.

يأتي هذا العدوان بالتزامن مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضاً غارات على شمالي قطاع غزة وجنوبي مدينة غزة