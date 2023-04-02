وزير الاقتصاد يكشف عن فرص عمل جديدة في سوريا

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا الدكتور محمد سامر الخليل عن تأمين فرص عمل للكثير من الشباب من خلال التوسع بالقطاع الزراعي عبر الاتفاقية التي تم توقيعه بين سوريا والعراق والأردن ولبنان لتعزيز الإنتاج الزراعي في ظل أزمة نقص الغذاء العالمية.

ولفت إلى أهمية التبادل التجاري وانسياب السلع الزراعية بين هذه الدول وبناء القدرات والانطلاقة لضم كافة الدول العربية من أجل تحقيق أمننا الغذائي والمائي وهي ستنعكس في الحد من التغيرات المناخية وتحسين الدخل في الدول الأربع وخاصة بالنسبة لإنتاج المحاصيل الرئيسية.

وأضاف أنه الاتفاق الرباعي سيشكل بداية وخطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات أخرى ونحن نؤمن بأن العلاقات المباشرة الودية تسهل هذه الأمور ونؤمن أن استمرارية العمل.

وأشار الوزير إلى أن التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، إذ سمحت الحكومة لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.



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