وزير الاقتصاد يكشف عن فرص عمل جديدة في سوريا

02-04-2023

وزير الاقتصاد يكشف عن فرص عمل جديدة في سوريا

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا الدكتور محمد سامر الخليل عن تأمين فرص عمل للكثير من الشباب من خلال التوسع بالقطاع الزراعي عبر الاتفاقية التي تم توقيعه بين سوريا والعراق والأردن ولبنان لتعزيز الإنتاج الزراعي في ظل أزمة نقص الغذاء العالمية.

ولفت إلى أهمية التبادل التجاري وانسياب السلع الزراعية بين هذه الدول وبناء القدرات والانطلاقة لضم كافة الدول العربية من أجل تحقيق أمننا الغذائي والمائي وهي ستنعكس في الحد من التغيرات المناخية وتحسين الدخل في الدول الأربع وخاصة بالنسبة لإنتاج المحاصيل الرئيسية.

وأضاف أنه الاتفاق الرباعي سيشكل بداية وخطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات أخرى ونحن نؤمن بأن العلاقات المباشرة الودية تسهل هذه الأمور ونؤمن أن استمرارية العمل.

وأشار الوزير إلى أن التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، إذ سمحت الحكومة لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.

 


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