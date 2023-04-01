وزير الخارجية فيصل المقداد في القاهرة

01-04-2023

وزير الخارجية فيصل المقداد في القاهرة

للمرة الأولى منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وصل إلى القاهرة وزير الخارجية فيصل المقداد في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري سامح شكري.

ومنَ المقرر أن يبحث الجانبان الملفات الثنائية المشتركة وتطوّرات المشهد على الساحتين العربية والدولية.

وكان شكري قد زار دمشق الشهر الماضي والتقى الرئيس الأسد، حيث نقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعد زيارة المقداد للقاهرة الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، واندلاع الأزمة السورية في 2011.

والعلاقات السورية - العربية آخذة في التحسن، بعد مأساة الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/فبراير، ودفع دولاً في المنطقة إلى إرسال كميات من المساعدات إلى دمشق.

وعقب وقوع الزلزال، أرسلت مصر طائرات وسفناً محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية إلى سوريا. كما أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً بنظيره السوري فيصل المقداد، من أجل تقديم العزاء بضحايا الزلزال المروّع.

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