300 مستفيد من منحة الأعلاف بريف القنيطرة 

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في القنيطرة، زايد الطحان، توزيع منحة أعلاف من فرع الهلال الأحمر بالمحافظة لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف المحافظة ومساعدتهم على تعزيز دخلهم الأساسي، وكذلك من أجل ضمان توفر المادة العلفية بشكل دائم والتقليل من الأعباء المادية لشراء الأعلاف بسبب ارتفاعها أسعارها حالياً حيث يصل سعر كيس العلف لنحو180 ألف ليرة.

وأشار الطحان إلى أن المنحة تشمل 900 كيلو غرام من العلف المركب و 150 كيلو غرام من الشعير و10 صواني استنبات شعير و 5 أحجار ملحية لكل مستفيد، علماً أن عدد المستفيدين نحو 300 مستفيد من ريف المحافظة.

وحول كيفية اختيار العوائل المستفيدة، بيّن الطحان أنه تم وضع معايير محددة لاختيار المستفيدين، وشملت الأسر فاقدي المعيل وذوي الشهداء والأرامل والمطلقات والعوائل التي تملك بقرة واحدة أو اثنتين فقط، منوهاً أن المنحة مقدمة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع مديرية زراعة القنيطرة واستهدفت العائلات التي تعتمد على تربية الثروة الحيوانية كمصدر دخل أساسي لها.

الوطن أون لاين