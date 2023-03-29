تطلق رياحاً متجهة نحو الأرض.. اكتشاف بقعة شمسية هائلة

اخترقت بقعة هائلة تفوق حجم الأرض 20 مرة، الشمس، مطلقة رياحا شمسية تتحرك بسرعة كبيرة باتجاه كوكب الأرض، وفقاً ل”سكاي نيوز”.

وتقع البقعة الشمسية أو “الثقب الإكليلي” الجديد على خط استواء الشمس، ويطلق رياحا شمسية تتجه نحو كوكب الأرض،حيث تبلغ سرعة هذه الرياح الشمسية 1.8 مليون ميل في الساعة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه “من المتوقع أن يشهد كوكبنا تأثير الرياح يوم الجمعة”.

ويراقب العلماء الموقف عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت الرياح ستؤثر على المجال المغناطيسي للأرض والأقمار الاصطناعية والتكنولوجيا.

و كان المرصد الديناميكي للطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، رصد في 23 اذار بقعة شمسية حجمها 30 ضعف حجم الأرض، وأطلقت رياحاً شمسية تسببت في حدوث شفق قطبي مذهل في أقصى الجنوب حتى ولاية “أريزونا”.

يشار إلى أن “البقع الشمسية عبارة عن مناطق مفتوحة مغناطيسياً، وهي أحد مصادر الرياح الشمسية عالية السرعة”، وفقاً ل”ناسا”.