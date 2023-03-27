التظاهرات متواصلة في "إسرائيل" وبن غفير قد يعلن استقالته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ عدد المتظاهرين أمام "الكنيست" الإسرائيلي بلغ 90 ألفاً.

يأتي ذلك في وقت شهدت الأراضي المحتلة احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى فجر اليوم، ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث قام مستوطنون صباح اليوم بإغلاق محاور الطرق الرئيسية في بئر السبع وحيفا وتل أبيب أيضاً.

وتواصل قطاعات إسرائيلية مختلفة الانضمام إلى الاحتجاجات ضد قانون التعديلات القضائي.

وحاولت مركبة إسرائيلية دهس متظاهرين في شوارع "تل أبيب".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ذلل" العقبات أمام إعلان تجميد التعديلات القضائية المثيرة للجدل عبر اتفاق أبرمه مع الوزيرين إيتمار بن غفير وياريف ليفين.

وأضافت أنّه بعد مداولات استمرت ساعات مع أحزاب الائتلاف الحكومي، خرج نتنياهو، ظهر اليوم، من مكتبه إلى مبنى "الكنيست" في القدس المحتلة، حيث يتظاهر الآلاف ضد التعديلات القضائية.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ نتنياهو سيعلن تعليق مؤقت للتعديلات القضائية اليوم، ولكنه لم يحدد موعد إلقاء كلمته.

وكان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمراً صحافياً صباحاً للإعلان عن تجميد التعديلات، ولكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد بعد.

وأضافت "معاريف" أنّ المؤتمر تأجل بعد أن هدد وزير الأمن القومي إيتمار عن غفير بالانسحاب من الحكومة في حال التراجع عن التعديلات.

ووافق وزير القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين على تجميد تشريع التعديلات القضائية مؤقتاً، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

من ناحيته، قال بن غفير في حديث مع نتنياهو: "في حال تأجيل التشريعات سأستقيل من الحكومة، غير انني سأواصل دعمها من خارج الائتلاف"، بحسب "كان" الإسرائيلية.

"نتنياهو يسعى للإبقاء على الائتلاف الحكومي الحالي لأن لا بديل له".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنّ رئيس المعارضة يائير لابيد قال في رسالة موجهة إلى نتنياهو أنّه مستعد لضمان شبكة أمان للحكومة الحالية، مضيفةً أنّه في حال رفض أحد أحزاب الائتلاف الحكومي تأجيل التشريعات، وانسحب من الائتلاف، فإنّ لابيد يعد بأن يضمن أصوات تضمن عدم سقوط الحكومة الائتلافية لسبب كهذا.

كذلك، نقلت قناة "كان" عن وزير الأمن يوآف غالانت أنّه سيبقى في منصبه في حال تراجع نتنياهو عن قرار إقالته.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون التعديلات القضائية.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة التعديل التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.