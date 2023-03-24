بكين تُبعد مجدداً مدمرة أميركية من بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، إنّها اضطرت مجدداً إلى إبعاد المدمرة الأميركية "ميليوس" التي دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر باراسيل.

وطالب متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "بحزم" الولايات المتحدة "بالكف على الفور عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية، وإلا فإنّها تتحمل التداعيات الخطرة لهذه الحوادث غير المتوقعة".

وقالت البحرية الأميركية إنّ المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة تؤكد حقوقها وحرياتها الملاحية، لافتةً إلى أنّ القوات الأميركية تعمل في بحر الصين الجنوبي على أساس يومي.

وأمس، أعلن الجيش الصيني أنّه أجبر مدمّرة أميركية على الانسحاب بعد دخولها بطريقة غير قانونية إلى محيط جزر باراسيل، مهددةً بذلك أمن الممرات المائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها مدمرات أميركية بحر الصين الجنوبي،فقد أعربت بكين في تموز/يوليو الماضي عن غضبها بعد إبحار مدمرة أميركية قرب جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي كله تقريباً. في المقابل، تطالب كل من فيتنام والفليبين وماليزيا وتايوان وبروناي أيضاً بسيادة متنافسة ومتداخلة في كثير من الأحيان.

