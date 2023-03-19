بوتين يزور مدينة ماريوبول الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام برحلة عمل إلى ماريوبول، وهي مدينة أوكرانية في منطقة دونيتسك تحتلها قوات موسكو منذ مايو/ أيار من العام الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن الكرملين أن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر. وتحرك بوتين وهو يقود سيارة في عدة مناطق بالمدينة، مع التوقف والتحدث إلى السكان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف المسؤول عن حرب موسكو في أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الاجتماع عقد في مركز قيادة روستوف-أون-دون في جنوب روسيا.