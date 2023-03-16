الفيضانات تقتل عائلة سورية بعد نجت من زالزال تركيا

توفيت عائلة سورية في السيول التي ضربت تركيا أمس.

وقالت روعة المصري، وهي سورية مقيمة في تركيا، إن العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص تنتمي إلى محافظة دير الزور التي هجروها خلال سنوات الحـــ.رب.

ووفقا للمصري فإن العائلة نجت من الزلزال الذي ضرب ولاية غازي عنتاب في السادس من شهر شباط/فبراير الفائت، حيث تهدم منزلهم، لينزحوا إلى ولاية أورفا ويستأجروا قبوا لإيوائهم بهدف الابتعاد عن أي خـطر.

إلا أن أفراد العائلة، كما تقول المصري، لقوا حتفهم أمس إثر الفيضانات التي أغرقت ولايتي شانلي أورفا و أديمان جنوبي شرق تركيا والمتضرّرتين أساسا من الزلزال، مسبباً وفيات وأضراراً كبيرة.

وأضافت المصري أن المرعـب أكثر هو ظهور الأفاعي في ولاية أورفا بعد الفيضانات، حيث فوجئ أهالي المدينة بانتشار الأفاعي بين الأحياء، مرجحين السبب في ظهورها في هذا الوقت لشدة قوة السيول التي جرفت الأفاعي من داخل أوكارها لتخرج إلى المناطق المأهولة.

14 وفاة و5 مفقودين

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع عدد الذين فقدوا حياتهم جراء كارثة السيول والفيضانات جنوبي البلاد إلى 14 شخصا.

وقال صويلو إن المنطقة المتضررة من كارثة الزلازل في 6 فبراير/ شباط الماضي، شهدت أمطارا غزيرة بدءا من صباح الثلاثاء.

وأشار صويلو إلى أن غزارة الأمطار ازدادت فجر الأربعاء في ولايات شانلي أورفة وأديمان وملاطية، ما أدى إلى السيول و الفيضانات.

و أسفرت الكارثة عن وفاة 12 شخصا في شانلي أورفة، واثنين في أديمان، فيما ما زالت أعمال البحث مستمرة عن 5 مفقودين.

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