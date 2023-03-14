مقتل أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بريف حلب الشمالي

قتل أحد متزعمي المجموعات الإرهابية بهجوم استهدف سيارته في بلدة شمارخ بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها تنظيمات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر محلية أنه في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم بسيارة تابعة لأحد متزعمي ما تسمى “الجبهة الشامية” التابعة لما يسمى (الجيش الحر) في بلدة شمارخ بالريف الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور وتدمير سيارته.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لـ “جبهة النصرة” و”الجيش الحر” عمليات تصفية متبادلة بين تلك المجموعات في سياق الخلافات المستمرة على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات وممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية التي يتم نهبها من تلك المناطق.