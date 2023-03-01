روسيا: تسرّب فيروس كورونا من مختبرات ووهان أمر مستحيل

أعلنت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، اليوم الأربعاء، أن المختبرات في ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور، وأنه من المستحيل تماماً تأكيد أن فيروس كورونا "تسرب" منها.

وقالت بوبوفا خلال اجتماع لجنة مجلس الدوما للشؤون الصحية: "لم يدرسوا أي شيء محظور في ووهان، من المستحيل تماماً تأكيد أن الفيروس تسرب منهم، نظام الأمن هناك جيد".

ويأتي هذ التصريح بعد أنّ خلص تقرير استخباراتي أميركي إلى أن انتشار فيروس "كوفيد-19" كان بسبب تسرب من مختبر في الصين.

وحصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" على وثيقة سرية من وكالة المخابرات الوطنية الأميركية تظهر أن وزارة الطاقة في البلاد ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدان أن سبب وباء فيروس كورونا هو تسرب في مختبر مدينة ووهان للفيروسات.

واعترضت بكين من جهتها، بشدة على هذه الفرضية مؤكدةً أنه "لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر، والكف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس".

