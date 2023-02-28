وصول ناقلة نفطية بمليون برميل إلى ميناء بانياس

وصلت ناقلة نفطية محملة بمليون برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس النفطي، الاثنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن: “وصول الناقلة يأتي ضمن سلسلة النواقل المتواترة التي تصل إلى سوريا، ومن شأنها تعزيز وتوفير احتياجات المشتقات النفطية المختلفة، ودوام استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف”، بحسب ما ذكرته جريدة “البعث” الرسمية.

وتابعت المصادر، أنه: “إضافةً إلى تأمين متطلبات سوق الاستهلاك وإعادة الثقة والاستقرار، وتقليص زمن وصول رسائل البنزين لحدود 10 أيام، وهذا سينعكس بشكلٍ إيجابي لدى المستهلكين، علماً أن توريد النواقل النفطية مستمر، بما فيها الغاز”.

يُذكر أنه منذ بداية العام الجاري نشهد تواتراً واضحاً في انتظام وصول النواقل النفطية إلى ميناء بانياس سواء كانت خام أو مكررة، وذات الحال بالنسبة لنواقل الغاز، دون أي تقليص ملموس للمدة الزمنية لاستلام المخصصات عبر الرسائل.