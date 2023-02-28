سوري يقود دراجته الهوائية من ألمانيا إلى مكة المكرمة ويموت لحظة وصوله

28-02-2023

سوري يقود دراجته الهوائية من ألمانيا إلى مكة المكرمة ويموت لحظة وصوله

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثق وفاة معتمر سوري، بعد وصوله إلى مكة المكرمة، بعد أن قضى 73 يوماً، في رحلته، على دراجته الهوائية قادماً من ألمانيا.

وتوفي غازي جاسم شحادة، والبالغ من العمر (53 عاماً)، من حمص، مع وصوله لمشارف الحرم المكي.

يُذكر أن “المتوفي وثّق أيامه ولحظاته في هذه الرحلة عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحين وصوله لمشارف الحرم أدركه الموت، وبدلاً من صلاته في المسجد الحرام صُلي عليه هناك، ودفن في مكة المكرمة”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

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