الزلزال السوري في يومه الثالث

09-02-2023

الزلزال السوري في يومه الثالث

- رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس:
محافظة اللاذقية هي الأكثر تضرراً، وقد نلجأ إلى إعلانها منطقة منكوبة في الساعات القادمة ولن نخفي شيئاً عن الرأي العام.

- هزة أرضية شمال غرب النبك مقدارها 4.3 40 كم العمق 30 كم فالق اليمّونة على خط الانهدام العربي الافريقي
مقاربة مع هزة الضفة الغربية: البؤرتين قريبات من بعض و احتمال حدوث تنشيط بالصدع هاد واردة.
يرجى عدم الذعر في دمشق والالتزام بعدة الطوارئ.
احتمالية حدوث هزات ارتدادية في دمشق لازالت قائمة.

- مديرة المركز الوطني اللبناني للجيوغرافيا: "تسع هزات متوسطة الشدة ضربت لبنان خلال 48 ساعة شعر السكان بأربعة منها.
 الهزة الأخيرة ليس لها علاقة بزلزال تركيا.
سنراقب الوضع لمدة 48 ساعة لأن النشاط الزلزالي الذي يحدث حالياً غير عادي.... يتبع

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