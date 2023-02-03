منطاد صيني يثير الرعب في أمريكا

أثار منطاد صيني يحلّق على علو مرتفع شمال الولايات المتحدة الذعر في أعلى الأوساط الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها تتعقب المنطاد، مؤكدة أنه " منطاد صيني مخصص للتجسس".

وأعلن البنتاغون أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تمّ إطلاعه على تحليق منطاد التجسس فوق الولايات المتحدة، ويتابع الموقف".

وأشار البنتاغون إلى أن "بايدن طلب من القادة العسكريين البحث في خيارات التعامل مع المنطاد، ومنها إسقاطه"، بحسب رويترز.

وتابع: "لكنهم قرروا بنهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر".

وتجري الولايات المتحدة اتصالات مع الصين عبر عدة قنوات بشأن بالون التجسس، بحسب البنتاغون.

وتأتي تلك الواقعة قبيل يومين من الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، في الخامس من شباط الجاري.

وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2018، بعد مرحلة توتر في العلاقات بين البلدين.

وتكتسب العلاقة بين واشنطن وبكين مؤخراً نوعاً من التنافس التقني، حيث تسعى الصين للحصول على المعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها وتحدي النظام الجيوسياسي العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور منافسين جديين للنفوذ الأمريكي.