إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 %

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن قلقه من تنفيذ إيران تغييراً جوهرياً في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود النووي، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم.

ولفت إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

جاء ذلك في تقرير سري للدول الأعضاء عبر فيه غروسي عن قلقه من تغيير غير معلن في الترابط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو النووية.